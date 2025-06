Jurnalista Realitatea Plus Anca Alexandrescu o ironizează pe userista Oana Țoiu, noul ministru de Externe, pe subiectul vizitei pe care aceasta din urmă a făcut-o la Moscova, în 2014. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a subliniat ipocrizia presei haștagiste care avea o problemă cu presupuse vizite ale lui Călin Georgescu în Rusia, dar nu are niciuna când este vorba de Țoiu. Pe de altă parte, Anca Alexandrescu susține că Țoiu s-a dus,de fapt, să predea un modul de afaceri, iar tema a fost fabricarea măturilor model Harry Potter.

După ce Rusia a anexat Crimeea, în anul 2014, Oana Țoiu anunța pe rețelele de socializare plecarea la Moscova, pentru o întâlnire de afaceri. Contactat de Realitatea Plus pentru un punct de vedere, actual ministrul de Externe a precizat că la vremea respectivă a participat în calitate de formator, la o competiție pentru studenți și că invitația a venit de la Biroul din Viena, sub egida Comisiei Europene. Mai mult, Țoiu a precizat pentru Realitatea Plus că autoritățile Federației Ruse n-au fost implicate.

Pornind de la aceste precizări, jurnalista Anca Alexandescu a făcut investigații și a descoperit ce a făcut, de fapt, Oana Țoiu la Mosocva.

„Am pornit de la ideea că toată lumea s-a isterizat, în timpul campaniei electorale, de o presupună vizită a lui Călin Georgescu la Moscova, prin 2017, parcă. Omul a spus că nu a fost, dar degeaba. Acum am vrut să testez jurnaliștii dacă sunt intestați de ce Oana Toiu a fost, tot la Moscova, dar în 2014, imediat după anexarea Crimeei. Sigur, nu era interzis și este o pură coincidență că s-a întâmplat în acel moment.

Dar este o vrăjeală că a fost acolo la invitația Comisie Europene, a fost la invitația unui ONG rusesc si dovada clară este pe site-ul acelui ONG și nu s-a dus ca formator, ci să prezinte, chipurile, modele de business. Modelul pe care l-a prezentat doamna Țoiu a fost mătura folosită de celebrul Harry Potter ,care poate fi produsă de oamenii defavorizați,” a explicat Anca Alexandrescu.

CITAT DIN PREZENTAREA FĂCUTĂ LA MOSCOVA

<<Oana Toiu de la BusinessModelsInc, care a găzduit întâlnirea, a adus o mulțime de exemple interesante din propria practică. Cu siguranță toată lumea își amintește de faimoasa mătură Harry Potter? Ea a fost cea care a venit cu ideea unui proiect antreprenorial care să ajute populația românească defavorizată – li s-a oferit să producă… mături a căror vânzare ar contribui la câștig. Împreună cu participanții la seminar, Oana a discutat despre meritele și neajunsurile proiectului, iar mulți și-au împărtășit propriile idei. De exemplu, o nouă abordare a reciclării deșeurilor și autodeterminării profesionale a școlilo.r>>.

„Vă aduceți aminte la ce bătaie de joc a fost expus Călin Georgescu când a vorbit despre industria calului în România și despre cum românii cu posibilități mai reduse pot folosi acest animal?! Ei bine, doamna Țoiu a vorbit la Moscova, în 2014, despre cum oameni defavorizați să facă mături, pe modelul din celebra serie Harry Potter. Dacă nu este de râs, este de plâns. Avem un clown la Cotroceni și o vrăjitoare la Ministerul de Externe,” a concluzionat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.