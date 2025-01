Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS a comentat cifrele incredibile obtinute de televiziune in cursul zilei de duminica, fiind lider de audienta in ziua protestului. Minutul de aur a fost în prime-time, respectiv la ora 22.00, când s-au înregistrat 9,2 puncte de rating. „Felicitarile sunt adresate romnilor care au curajul sa fie liberi”, a declarat jurnalista luni, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS. Referinu-se la protestul de duminica, ea a aratat ca oamenii nu au fost violenti, nu au distrus nimic, asa cum s-a intamplat, spre exemplu, in cazul manifestatiilor hashtagiste. „Extremismul este, de fapt, la globalisti”, a aratat jurnalista, subliniind, totodata, ca politicienii impostori vand Romania bucata cu bucata.

„Felicitarile sunt adrsate romanilor care au curajul sa fie liberi. Am mers in mijlocul oamenilor si am stat aproape 2 ore in mijlocul lor. Ne-au imbratisat, ne-au pupat, ne-au multumit, si-au pus toata speranta in noi, iar cifrele pe care le aratam zilnic ne responsabilizeaza si mai mult.

Ce am constatat ieri – s-au asteptat sa fie violente, sa se termine urat. Toata lumea a spera ca protestul de ieri sa se termine cu violente, sa poata arata cu noroi. Violentele nu le-am vazut in starda. In starda am vazut o manifestare linistita a unor oameni liberi in credinta si in constiinta, iar violentele le vedem de partea celalata.

Ieri m-am convins definitiv. Extremismul este, de fapt, la globalisti. Sunt absolut disperati pentru ca li se darama acest sistem construit cu migala de Soros si de slujgile lui. Diferenta dintre oamenii care au iesit in strada si care au curaj sa spuna adevarul si sa fie liberisi care au ales calea grea, nu calea usoara, calea libertatii este ca acesti oameni sunt liberi.

Oamenii din jurul lui Soros si din jurul globalistilor, cei care ne dau lectii – se lauda cu CV-uri, cu scoli inalte – care ne trimit la puscarie, ne trimit la reeducare, indemna la ura, la resentimente impotriva celor care nu gandesc ca ei: oare la ce i-a ajutat aceasta educatie, aceste scoli inalte pe care si le pun in CV-uri daca nu au capacitatea sa accepte ca sunt oameni care gandesc altfel decat ei? Adica gandesc liberi. Sunt liberi in constiinta, au curajul sa spuna adevarul, sa se ridice impotriva celor care le-au pus piciorul in gat. Au curajul sa ceara sa se ne intoarcem la ce a fost odata, adica la normalitate. Nimic altceva.

Oamenii astia nu au manifestat violent, nu au distrus, asa cum poate ca s-a intamplat – va aduceti aminte – la protestele hashtagiste, care efectiv au distrus Bucurestiul. Poate ati uitat lucrul asta: au daramat, au spart. Oamenii astia au fost atat de frumosi ieri, atat de multi. Sunt unii astazi care vin si spun <<Sa fie inchisa Realitatea din nou. Sa facem dosar penal impotriva Realitatii si impotriva Ancai Alexandrescu>> De ce? Pentru ca am aratat adevarul? Pentru ca avem curajul sa-i aratat pe acesti oameni frumosi, pe care, cu atata usurinta, acesti oameni \”educati\” ii catalogheaza ca pleava societatii, needucati, oameni de joasa speta?

Stiti ce? Am vazut ieri atatia oameni educati in piata, acolo. Si nici macar asta nu conteaza. Poate ca unii nu au avut sansa noastra, poate ca nu au avut posibilitatea sa invete la scoli alese, dar credinta in Dumnezeu si libertatea nu le- o poate luna nimeni. Sper ca vocea lor – care ieri a fost atat de puternica si atat de frumoasa si de curata – sa fie auzita in toate colturile lumii. Deja toata lumea vorbeste despre Romania si nu in termeni elogiosi. Toata lumea se intreba ce se intampla in Romania, numai acesti politicieni impostori care de 35 de ani vand bucata cu bucata din Romania se fac ca nu avd si nu aud. Nu mai pot ignora poporul roman, nu mai pot ignora realitatea. Noi vom continua pe acest drum, avem o responsabilitate uriasa. Nu ne este teama, de aceea ati avzut ca ieri romanii ne-au primit in mijlocul lor si ne considera de-ai lor pentru ac noi, in fiecare zi, prin ceea ce facem mai punem inco o piatra la viitorul Romaniei pe care, să știți, și-l doresc copiii noștri să fie unul cum ar trebui să fie. O țară care este plină de bogății, care poate să trăiască din ceea ce are, gaze și toate resurtele pe care le avem – dacă vom avea politicieni responsabili, care nu își vor mai vinde țara și nu vor mai trăda.

Îi aud pe unii astăzi că spun vreau să se interzică TikTok, să se interzică Facebook. Da, sunt de acord să fie anumite restricții pentru copiii noștri, pentru că prin aceste rețele globaliștii, tot ei, au spălat criere și am demonstrat acest lucru. Ceea ce era normal s-a transformat în anormal. Noi, majoritatea, ne-am transformat în minoritate. Asta pentru că ani de zile am tăcut și am asistat fiecare la această distrugere, pas cu pas a credinței, a normalității. S-a terminat cu aceste lucruri. Nu trebuie să așteptăm să vină Donald Trump în America. Este șansa noastră să ne ridicăm.

Vedeți ce se întâmplă în întreaga Europa. Nu este incorect cum gândim și ce facem. Suntem pe drumul bun și trebuie să fim pașnici în continuare și trebuie să ne susținem ideile cu tărie în fața tuturor amenințărilor, în fața tuturor jignirilor.

Eu voi merge până la capăt, alături de voi, de întreaga echipă a Realității Plus, alături de toți românii care sunt liberi. Libertatea este cea mai importantă. La 35 de ani de la evenimentele din 1989 discutăm din nou libertate, despre libertate și despre alegeri libere.

Este o tragedie, oameni buni, dar lucrurile astea se pot schimba. Nu, nu este vorba despre Călin Georgescu, este vorba despre trezirea românilor. Și asta vom continua să facem zi de zi. Mai adaug doar faptul că diseară de la ora 21.00, președintele ales – pentru că știu că îi deranjează pe unii că spun asta – Călin Georgescu va fi în platou la Culisele Statului Paralel. Pentru că, ce să vedeți, n-a fugit. Va fi împreună cu mine în platou și le va spune românilor și unde a fost și ce a făcut, ce ne așteaptă în viitor, pentru că vor fi surprize diseară de la ora 21.00″, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.