Anca Alexandrescu a avut o intervenție la Realitatea PLUS în care a menționat că în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel din această seară va dezvălui conversațiile pe care le-a avut cu BogPR pe WhatsApp.

„În legătură cu BogPR, am să arat astăzi discuțiile mele și sunt convinsa ca ele se afla in dosarul de la parchet, pentru că telefonul lui a fost luat. Eu am scris prima dată despre BogPR în data de 19 noiembrie, pornind de la ceea ce directorul SRI, domnul Anton Rog, a spus in repetate randuri ca daca este ceva neregulă, in campania electorala, daca cineva manipuleaza si influențează, SRI-ul poate să dea jos in orice moment aceste chestiuni. In data de 17 noiembrie au aparut mai multe postari sponosorizate de bogpr cu persoane care îl susțineau pe Georgescu. Nu am spus ca sunt ale lui Georgescu, doar am cerut conform spuselor directorului SRI sa verifice cine este bogpr si de unde sunt acei bani care se baga in acele postări. Am pornit acest lucru de la un mesaj care îmi semnala ca un personaj din clanul pian care a apărut cu un videoclip pe care l-am si dat la acel moment pe post in care îl susținea pe Georgescu era susținut financiar de bogpr.

Daca într-adevăr era ceva neregula cu aceasta chestiune, ar fi trebuit ca SRI sa ia masuri de atunci. Repet, 19 noiembrie, cu 5 zile înainte de turul 1.

Eu le mulțumesc celor care au făcut publică postarea mea de atunci, pentru ca asta arata ca nu a fost nimic in neregula cu acea campanie, fiindcă daca ar fi fost in neregula ar fi dat-o jos si s-ar fi luat masuri. S-au luat masuri si s-au întors împotriva lui bogpr abia după ce Călin Georgescu a intrat in turul 2 si le-a scapăt problema printre degete.

In data de 4 sau 5 decembrie, bogpr m-a contactat pe WhatsApp mi-a spus ca sunt sigurul jurnalist in care are încredere si ca ma roagă sa fac public mesajul lui in legătura cu acuzațiile care sunt aduse la adresa sa. Din acel moment periodic am vorbit, întrebându-l ce s-a întâmplat după ce s-a deschis dosarul, mi-a si dat numărul de telefon al avocatului sau, m-a rugat sa îl iau in emisiuni si a prezentat aceste informații.

Este o acțiune de manipulare, s-a ajuns mult prea departe, nu voi intra in aceasta mizerie si nu voi da curs acestor provocări mizerabile pe care RTV le face de 2 săptămâni la adresa mea, jigniri legate de viata personala, de familie, nu au nicio legătură cu activitate profesionala, adevărul va ieși la suprafață, dar eu am sa prezint încă din aceasta seara cine face parte din această gașcă care încearcă sa manipuleze electoratul suveranist pe care Călin Georgescu l-a trezit in aceste luni de zile in favoarea lui ponta si fugarului Ghiță care s-a refugiat in Serbia, pentru ca avea protecția lui Vucic. Singura lor scăpare este sa preia puterea aici la București ca sa poată sa-si continue afacerile si interesele.

Din ecuație mai fac parte si domnul Adrian Tis si alte personaje care au încercat după turul 1 de anul trecut sa influențeze echipa domnului Georgescu in favoarea lui Ponta si sa negocieze diverse poziții si acum încearcă sa pună la cale aceasta gașcă o înscenare alături de Donald Trump Jr.

In perioada următoare vom aduce foarte multe documente care vor arata această încercare de deturnare a alegerilor către gașca statului paralel, sufrageriștii care au stat la masa cu Coldea, Koveși.”, a declarat Anca Alexandrescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.