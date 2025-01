Am văzut un discurs destul de impresionant din partea fostului și actualului președinte al SUA. Trump a susținut un discurs de 29 de minute, destul de scurt pentru el. A început sugerând că aceasta este era unei noi „epoci de aur” pentru americani, ceea ce evident reprezintă ambiția sa. Apoi a caracterizat cei 4 ani anteriori ca fiind întunecați, deprimați, sub conducerea lui Biden, și cred că asta arata că stăpânește situația și are dreptate în această privință.

Ulterior, a început să contureze un plan pragmatic de acțiune pe care intentionează să-l pună imediat în aplicare, care include desemnarea cartelurilor de droguri ca organizații teroriste, intensificarea forajului petrolier și chiar revendicarea canalului Panama. Este o politică populistă, care amintește de jacksonianism.

În ceea ce privește politica externă, Trump a subliniat o abordare bazată pe forță și a menționat eliberarea a trei ostatici de către Hamas chiar weekendul acesta.

Trump a folosit un limbaj destul de încărcat în ceea ce privește viitorul teritoriului american, a sugerat extinderea acestuia și recâștigarea unui anumit nivel de control asupra Americii.

Concluzia este următoarea: Trump a afirmat că va fi un președinte al bunului simț, iar acest lucru s-a reflectat în discursul său, este un președinte mult mai concentrat decât în primul lui mandat, are o agendă clară, este determinat de a o pune în aplicare.

Nu cred că a fost cel mai elocvent discurs al său, dar cu siguranță a fost unul dintre cele mai pragmatice. Faptul că a fost mai scurt decât de obicei a fost în avantajul său deoarece a permis publicului să se concentreze asupra mesajului său.

Trump a și subliniat că poate cel mai importante războaie sunt cele pe care nu le purtăm niciodată. Asta sugerează o strategie de descurajare pe care a promovat-o și în trecut.