Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) vine în sprijinul beneficiarilor prin acțiuni de conștientizare a riscurilor ce pot interveni în perioada de implementare a proiectelor, semnalând cele mai frecvente erori identificate cu ocazia misiunilor de verificare, audit și control realizate de autoritățile naționale și europene. În acest fel, AM POIM își asumă cu prioritate rolul de prevenție în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană, în timp ce beneficiarii învață să corecteze și să evite erorile privind desfășurarea procedurilor de achiziție publică și de implementare tehnică și financiară a proiectelor.

Axele Prioritare 9 și 10 din cadrul POIM au ca obiectiv Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și finanțează în principal achiziția de consumabile și echipamente de protecție și dispozitive medicale. Beneficiarii acestui tip de proiecte sunt unități spitalicești, instituții publice de învățământ preuniversitar și superior, instituții cu competențe în domeniul protecției sociale și unități administrativ-teritoriale.

La nivel național, în cadrul Axelor Prioritare 9 și 10 au fost deja semnate 353 de contracte de finanțare, în valoare totală de 946,43 milioane euro. Sursele de finanțare sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (AP9) și facilitatea REACT-EU (AP 10, cu un procent de 100% fonduri nerambursabile).

AM POIM a organizat, marți, la Timișoara, o întâlnire de lucru cu beneficiarii Axelor Prioritare 9 și 10 din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Reuniunea a fost coordonată de Cristian Roman, secretar de stat în cadrul MIPE și a avut ca scop identificarea soluțiilor la problemele care pot apărea în gestionarea proiectelor, accelerarea ritmului de implementare și prevenirea riscurilor ce pot duce la corecții financiare.

În cadrul întâlnirii de lucru s-a analizat individual fiecare proiect din cadrul Axelor Prioritare 9 și 10 din Regiunea Vest și s-au ridicat următoarele probleme din partea beneficiarilor:

● Lipsa de atractivitate economică a unor proceduri de achiziție publică;

● Neconcordanțe în modul de raportare către AM POIM a stadiului proiectelor;

● Neîncadrarea în perioada de implementare a proiectelor și necesitatea prelungirii acestora;

● Lipsă disponibiltate financiară la nivelul beneficiarilor;

● Dificultăți în alegerea corectă a tipului de achiziție publică;

Pentru soluționarea problemelor constatate, AM POIM a propus următoarele măsuri:

● Realocarea economiilor din proiect pentru actualizarea valorilor estimate a contractelor afectate;

● Întocmirea Ghidului de completare a Fișei de monitorizarea a proiectelor și a tutorialului de încărcare a Rapoartelor de început/progres în sistemul informatic MySMIS 2014+;

● Amendarea Ghidului solicitantului pentru Axele 9 și 10, astfel încât prelungirea perioadei de implementare să se facă prin Notificare, reducându-se semnificativ termenele;

● Folosirea mecanismului Cererilor de plată/prefinanțare, precum și identificarea unor măsuri de simplificare a procesului de prelucrare a cererilor plată/prefinanțare/rambursare la nivelul AM POIM;

● Consiliere metodologică directă a Beneficiarilor atât în cadrul întâlnirilor regionale, cât și indirectă prin intermediul solicitărilor transmise către ofițerul de proiect/achiziții.

În Regiunea Vest sunt semnate până în prezent 41 de contracte de finanțare (19 pe O.S. 9.1 și 22 pe O.S. 10.1), a căror valoare eligibilă FEDR este de 95,25 mil. euro. Din cele 41 de contracte semnate 4 au fost finalizate.

În cadrul acestor proiecte sunt prevăzute a se încheia 1741 de contracte de achiziție publică, împărțite după cum urmează:

● 1.269 de contracte sunt semnate, în valoare de aproximativ 46,25 mil. euro;

● 200 de contracte sunt în licitație, în valoare de aproximativ 24 mil. euro;

● 272 de contracte sunt nelansate, în valoare de aproximativ 25 mil. euro;

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare organizează aceste reuniuni cu beneficiarii Axelor Prioritare 9 și 10 din anul 2020, urmând ca până la finalul anului curent să fie acoperite toate regiunile de dezvoltare.