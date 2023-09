Astăzi, decidenții au bătut ultimul cui în sicriul economiei naționale. Sub povara unui buget calculat greșit și a deciziilor fatale care au lovit bunăstarea națiunii, premierul s-a grăbit să își asume un set de măsuri care vor aduce poate, ceva bani la buget, dar care vor goli și mai mult buzunarele peticite ale românilor. Patriotismul economic a fost doar un motto care a sunat melodios în urechile oamenilor care se luptă să supraviețuiască de la o luna la alta. În teorie, acest deziderat ar putea fi pus în aplicare. Dar este nevoie de o consultare reală, cu toate părțile implicate. De la mediul de afaceri, sindicaliști, până la economiști de top. Și dacă nu îi identifică decidenții, eu îmi permit să dau câteva nume de experți care trebuie să facă parte din echipa de consilieri guvernamentali, indiferent de partidul sau coaliția aflată la putere.

Mircea Coșea, Petrișor Peiu sau Anton Hadăr, doar câteva dintre numele care îmi vin acum in minte. Dar sunt și alți profesori fără de care un proiect economic sustenabil nu trebuie redactat. Poate că Marcel Ciolacu are toate intențiile bune, prin asumarea acestor noi măsuri fiscale. Cred însă, așa cum spun și unii analiști, că premierul a căzut în capcana propriului partid, care a insistat cu acest set de măsuri toxice.

Marii experți din subordinea lui Ciolacu au eșuat lamentabil și au croit greșit bugete, nu cu câțiva lei, ci cu 45 de miliarde! Impozitele pentru IMM uri nu vor face altceva decât să ucidă coloana vertebrală a economiei românești, adică pe investitorii care s-au încăpățânat să rămâna aici, în țară, ca să construiască ceva. Asta în ciuda corupților, a legislației cu dedicație, dar mai ales în pofida companiilor străine care sugrumă piața după ce le-au fost vândute, pentru câțiva arginți, resursele întregului popor. Miniștrii social-democrați au dovedit că nu prea știu matematică, mai ales că niciodată, în istoria țării, nu ne-am trezit cu asemenea găuri la buget, din cauza calculelor greșite. În timp ce baronii locali au ieșit la pescuit de șpăgi, că doar vine campania electorală, românii sunt împovărați și mai mult de incompetența celor care îi conduc. Au vrut să bage mâna adânc și în pilonul doi de pensii. Dispar facilități pentru angajații din IT, agricultură sau construcții, dar se marșează din toate trompetele politice pe majorarea salariilor.

Mascată sub buna intenție a celor care ne conduc, această măsură nu aduce decât ceva mărunțiș pentru angajați. Undeva la 80 de lei, asta în timp ce statul încasează pentru fiecare român aflat în câmpul muncii aproape 300 de lei. Povară în plus pentru patronii care vor fi nevoiți să reducă din investiții, din personal. Sunt așteptate concedieri masive, avertizează experții, iar munca la negru va înflori. Asistăm la aceeași canibalizare economică de care ne vorbea domnul profesor Coșea la începutul crizei din energie. Disperat să acopere erorile care au măcelărit bugetul, domnul stat mușcă fără milă din banii tot mai puțini ai românilor care au ajuns la cea mai de jos limită. Acești incompetenți nu vor face altceva decât să adâncească efectele crizei economice, care pare a fi abia la început. Să nu ne mire că evaziunea fiscală va înflori, ceea ce nu va face altceva decât să susțină corupții acestei națiuni, care blochează aparatul de stat și dau girul pentru a achiziții inutile sau semnături pentru proiectelor cu prețuri umflate, pentru o brumă… nu mică, de parandărăt.

Dacă sunt de acord cu ceva din marea `reformă fiscală` propusă de PSD, cu asumarea lui Ciolacu, chiar aplaud taxa „Robin Hood” pentru bănci. Aici trebuie să se îndrepte atenția guvernaților, către șmecherii care fac averi uriașe în timp ce tâlhăresc un popor întreg. Dar, ce te faci când chiar statul este cel mai mare inamic al propriului popor. Ca investitor, simt, la fel ca mulți alții, că sunt partener în firmă cu guvernul care nu face altceva decât să îmi ia „foncirea”, precum îi lua Jupuitu` lui Moromete.

Revenind la discuția legată de bănci, românii mai primesc o nouă lovitură la început de toamnă, înainte de iarna care va aduce iar facturi uriașe la energie dar și la întreținere! Bucuria că plătesc dobânzi mai mici de la o lună la alta față de alți datornici n-a ținut prea mult pentru românii care au credite în lei calculate în funcție de indicele IRCC. Indicele a crescut de la un trimestru la altul, iar din octombrie crește din nou și ajunge la 5,96%. Și care este singura soluție a oamenilor disperați? Evident, refinanțarea. Mai mult, economiștii spun că suprataxarea băncilor ar putea aduce o nouă creștere a dobânzilor. Unii specialiști susțin că această impozitare va fi transferată în mod direct pe dobânzile pe care le percep băncile față de clienții lor. Ce urmează? Vom trăi și vom vedea!

Însă mă simt trădată că mi-am pus încrederea, cred că la fel simțiți și dumneavoastră, în niște politicieni care una au promis și alta au livrat. Legea asumată astăzi de Ciolacu este cu mult mai rea mai ticăloasă decât legea 18, data de comuniști! Am trecut cu familia prin mâinile comuniștilor, eu nu știu decât din poveștile lor cât de hărțuiți au fost sa le confiște de două ori pe luna din animalele din curte, unt, oua, legume, fructe tot ce găseau confiscau! Acum, când se băteau cu pumnii in piept ca vor da de pământ cu specialii, dau de pământ tot cu gospodarii! Zic ei ca așa combat evaziunea numărându-va ouăle si găinile și caprele, să nu le dea cu virgula. Acum sa vedem dacă legea este constituțională si dacă va trece. Răspunderea am văzut-o cu toții! Sa așteptăm efectele!

Iar părintele Ilie Cleopa avea un sfat pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră și care cred că se potrivește de minune pentru mulți dintre politicienii care ne conduc.

„Omul fățarnic întotdeauna una are în inimă și alta pe limbă, una are în minte și alta la arătare. Omul fățarnic nu are nici min­tea sănătoasă, nici inimă, nici arătarea, ci toate îi sunt stricate cu aluatul acesta care crește din vicleșugul inimii lui. Una spune, alta gândește, una te sfătuiește, alta plănuiește, una îți arată că este și alta este de fapt. Dacă privești la fățarnic, îl vezi bocind, rugându-se, spu­nând că face bine. Dar toate astea le face urmărind sau câștigul, sau răzbunarea pe altul, sau vătămarea cinstei altuia. Și câte chi­puri nu ia fățărnicia, că nu ajunge vremea și nimeni nu poate spu­ne felurile vicleșugurilor fățarnicului. De aceea s-a spus că fățar­nicul este ca un cameleon. Viața lui este pestriță ca râsul. Ați văzut blana râsului, că are numai țepi, când albi, când negri, când vineți. Așa e viața fățarnicului; acum e într-un fel, acum în alt fel. Trece de la o stare la alta, că fățărnicia nu-l lasă să fie cin­stit, nu-l lasă să aibă sinceritatea și nerăutatea sufletului, cum a cerut Hristos: „Fie dar vouă cuvântul ce este da, da, și ce este nu, nu. Că ce este mai mult, vine de la cel rău”. Hristos îmi cere: dacă inima mea zice da, da să zică și limba mea; dacă limba mea zice nu, nu voi zice și cu mintea. Iar dacă inima mea zice da, iar limba nu, sunt fățarnic și pestriț, sunt râs, sunt cameleon, sunt drac fățarnic, sunt blestemat de Hristos pentru fățărnicie, că una am în inimă și alta pe buze.”

A venit vremea, dragii mei, să îi identificăm pe acești ipocriți, pe acești cameleoni care se bat cu pumnul în piept că iubesc țara și că fac totul pentru ea. Ridicați-vă, ridicați ochii din pământ și cereți-vă drepturile! S-au obișnuit că suntem docili, răbdători și că îndurăm cuminți politicile lor, pe care le putem considera chiar unele de exterminare. Nu vă cer să răsturnați puterea, nu vă cer să ieșiți la proteste violente! Departe de mine gândul de a vă învrăjbi! Trăim oricum într-o societate care a ridicat la rang de cinste ura și răutatea.

Vă cer să ieșiți la vot și să vă exercitați acest drept pentru care mulți alții au murit. O prezență ridicată la urne înseamă o posibilitate mai mică pentru ca alții să fure și să răstoarne ilegal rezultatele alegerilor. Deșteptați-vă, români, că am dormit destul!

Să nu credeți, că în vâltoarea evenimentelor care vin peste noi am ratat așa numita zi „Z”, în lupta cu traficanții de droguri. Apreciez că au loc sute de percheziții la care iată, au fost prinși și profesori dealeri, dar mi-e teamă că sunt doar acțiuni de imagine. A trecut mai mult de o lună de la accidentul provocat de Pascu, noi am început lupta încă de atunci. Sper ca autoritățile să o continue până vor fi capturați cei mai importanți traficanți, care ne ucid cu zile copiii. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!